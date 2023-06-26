Германия заявила об отсутствии симпатии к пригожинскому мятежу

Кабмин ФРГ: Берлин во время мятежа «не болел» ни за Пригожина, ни за правительство России

Берлин «не болел» за какую-либо из сторон во время мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который происходил с 23 по 24 июня. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает газета Berliner Zeitung.

Он отметил, что немецкое правительство пока не может разобраться в событиях, произошедших в России в минувшие выходные, и не хочет давать оценку произошедшему. Хебештрайт добавил, что пройдут дни и недели, прежде чем власти Германии смогут прийти к какому-либо мнению.

«Ситуация очень серьезная. Мы надеемся, что она стабилизируется. Я думаю, что никто ни за одну сторону не болел, а с большим вниманием следил за ситуацией», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала, что Запад не собирается вмешиваться во внутрироссийские дела в свете мятежа ЧВК «Вагнер». Она добавила, что «по-прежнему неясно, что произойдет с различными игроками в России».