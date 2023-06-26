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11:03, 26 июня 2023Мир

Бербок пообещала невмешательство Запада в российские дела в свете мятежа

Глава МИД ФРГ Бербок пообещала невмешательство Запада в российские дела в свете мятежа

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Запад не собирается вмешиваться во внутрироссийские дела в свете мятежа ЧВК «Вагнер», пообещала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее цитирует ТАСС.

«Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся», — сказала глава МИД ФРГ, добавив, что «по-прежнему неясно, что произойдет с различными игроками в России».

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки.

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Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

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    Глеб Бажуткин
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