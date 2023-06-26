Певец Игорь Наджиев рассказал о помешавшей его карьере Алле Пугачевой

Певец Игорь Наджиев вспомнил, как Алла Пугачева помешала его карьере из-за Киркорова

Российский певец Игорь Наджиев рассказал о том, как эстрадная певица Алла Пугачева помешала его карьере. Об этом он сообщил в беседе с «Аргументами и фактами».

В 1994 году артист принял участие в музыкальном конкурсе «Ялта-Москва-Транзит». По его словам, тогда члены жюри считали его лидером: незадолго до этого он одержал победу в конкурсе «Звездный дождь». Однако, к удивлению большинства, Наджиев занял лишь десятое место. По его мнению, на такое решение повлияла певица.

«Я и сам был удивлен результатом. Поэт Михаил Исаевич Танич (один из членов жюри) мне признался тогда: "Игорь, все были за тебя, но мы там ничего не решали. Все было заранее известно". Другие члены жюри рассказали мне, что наша любимая и уважаемая Алла Пугачева сказала: "Наша эстрада может только одного "принца" (Киркорова — прим. «Ленты.ру») вынести. Второму не бывать"», — поведал исполнитель.

Наджиев также пожелал Пугачевой «время на покаяние» и признался, что ему грустно наблюдать за тем, что происходит с певицей: «В России ее очень любили и боготворили. И то, что сейчас с ней происходит, печально. Она все-таки наше культурное достояние, ориентир».

Ранее стало известно о возможном отсутствии пенсии у Пугачевой, проживающей в Израиле, из-за ее супруга, ведущего Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов).