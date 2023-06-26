Блогерша предупредила об опасности снятия наращенных ногтей в домашних условиях

Блогерша Джесс заявила, что ее ногти стали ломкими после снятия наращенного маникюра дома

Бьюти-блогерша Джесс, более известная в соцсетях по никнейму @jesslizs, предупредила об опасности снятия наращенных ногтей в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео инфлюэнсерша показала подписчикам маникюр в розовых тонах и с изображениями белых цветов. По ее словам, она решила самостоятельно сделать новый дизайн, приготовив смесь из оливкового масла и ацетона. Смешав данные компоненты, она опустила руки в миску с раствором на 15 минут. После этого Джесс попыталась снять накладные пластины с помощью деревянной палочки. «Они даже не сдвинулись. Очень поздно я вспомнила, что оставила тонкий слой геля-конструктора под ними», — заявила она и решила еще раз обработать свои ногти ацетоном.

На следующих кадрах юзерша показала процесс снятия верхнего слоя гель-лака с помощью металлической фрезы. Затем она надела на пальцы смоченные ацетоном ватные диски и обернула их фольгой, чтобы избавиться от остатков продукта. «Я снимаю всю фольгу и начинаю удалять гель, но к этому моменту ущерб моим ногтям уже нанесен», — пояснила она, продемонстрировав на камеру последствия. Видно, что ее ногти сильно деформировались и стали ломкими.

В январе пользовательница сети с никнеймом @cleancookfun захотела нарастить ногти и поделилась результатом с подписчиками. Женщина рассказала, что решила сделать модный маникюр с помощью пудры и специального акрилового геля. Однако после процедуры она заметила, что на ногтях начала образовываться плесень. Автор видео отметила, что это могло произойти из-за неправильного нанесения средств.