Женщина захотела модный маникюр и осталась с плесенью на ногтях

Женщина @cleancookfun захотела сделать акриловый маникюр и осталась с плесенью на ногтях

Пользовательница сети с никнеймом @cleancookfun захотела нарастить ногти и поделилась результатом с подписчиками. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что решила сделать модный маникюр с помощью пудры и специального акрилового геля. Однако после процедуры она заметила, что на ногтях начала образовываться плесень. Автор видео отметила, что данное явление могло произойти из-за неправильного нанесения средств, которое, в свою очередь, привело к вздутию наращенной ногтевой пластины. «Знак того, что лучше не продолжать наращивать ногти и дать им возможность отдохнуть», — подписала она публикацию, продемонстрировав на камеру пятна зеленого цвета на ногтях.

Зрители поддержали юзершу в комментариях под постом. «Используйте масло чайного дерева! Творит чудеса», «Я тоже когда-то сделала неудачное наращивание. Лечитесь как можно скорее!», «Подобное тоже случилось со мной», «Такое бывает при попадании влаги под акрил. Вы должны были обратиться за профессиональной помощью», — высказывались они.

Ранее мастер Кристина (фамилия не указана) с никнеймом @houstonacrylictoes из Техаса, США, показала педикюр клиентки и смутила пользователей сети. На размещенных кадрах специалист продемонстрировала ногти с отросшим френчем пришедшей к ней за услугой девушки. Их свободный край значительно выходил за кончик пальца. Автор видео отметила, что посетительница салона не делала коррекцию примерно три месяца.