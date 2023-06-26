NYT: российские минные поля и ударные вертолеты сделали наступление ВСУ изнурительным

Подготовленная оборона России сделала наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) кровавой и изнурительной работой, пишет американская газета The New York Times (NYT).

Как рассказали украинские военнослужащие, Российская армия заминировала поля, что осложняет продвижение техники Киева. А российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожают ее на подходе.

«Они окопались, они поставили мины, они готовы», — сообщил один из солдат ВСУ, отметив, что у украинской армии нет другого выхода, кроме наступления.

Журналисты также заявили, что ВСУ, потеряв до 15 процентов поставленных им боевых машин пехоты M2 Bradley, смогли продвинуться примерно на шесть километров с начала наступления.

«Это меньше половины расстояния, которое Украине нужно преодолеть по минным полям и под безжалостным огнем артиллерии, чтобы добраться до основных оборонительных позиций России», — указали в NYT.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о скором истощении резервов ВСУ на запорожском направлении. По его словам, резервов украинской армии может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.