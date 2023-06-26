Генсек НАТО анонсировал новый пакет помощи Украине

Столтенберг: члены НАТО утвердят новый пакет помощи Украине на саммите в Вильнюсе

Для содействия и приближения вступления Украины в состав НАТО члены альянса утвердят новый пакет помощи Киеву на саммите западного оборонного блока в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Место Украины — в НАТО. Союзники согласны в этом. Решение о членстве примут Украина и члены альянса. У России права вето нет. На встрече высших представителей [стран НАТО] в Вильнюсе мы договоримся о пакете помощи Украине, чем еще более упрочим наши связи и приблизим Украину к альянсу», — анонсировал генсек, не назвав примерный состав нового пакета.

Ранее Столтенберг заявил, что военный мятеж ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России. «События, произошедшие в выходные, — это внутреннее российское дело», — сказал глава Североатлантического альянса, подчеркнув особую важность дальнейшей военной поддержки Украины в свете последних событий.