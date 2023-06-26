Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 26 июня 2023Мир

Генсек НАТО анонсировал новый пакет помощи Украине

Столтенберг: члены НАТО утвердят новый пакет помощи Украине на саммите в Вильнюсе

Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Globallookpress.com

Для содействия и приближения вступления Украины в состав НАТО члены альянса утвердят новый пакет помощи Киеву на саммите западного оборонного блока в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Место Украины — в НАТО. Союзники согласны в этом. Решение о членстве примут Украина и члены альянса. У России права вето нет. На встрече высших представителей [стран НАТО] в Вильнюсе мы договоримся о пакете помощи Украине, чем еще более упрочим наши связи и приблизим Украину к альянсу», — анонсировал генсек, не назвав примерный состав нового пакета.

Ранее Столтенберг заявил, что военный мятеж ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России. «События, произошедшие в выходные, — это внутреннее российское дело», — сказал глава Североатлантического альянса, подчеркнув особую важность дальнейшей военной поддержки Украины в свете последних событий.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием из-за мятежа. Почему его дело не закрыли вопреки заявлениям Пескова?
    Оксана Самойлова в бикини раскрыла свой вес
    Отказавшаяся от бритья волос блогерша показала тело и удивила подписчиков
    «Вкусно — и точка» повысила цены
    Баста сообщил об отмене концертов в двух городах России
    Пушилин рассказал о перспективах взятия Марьинки
    Стало известно о возможном вывозе мощей из Киево-Печерской лавры в Европу
    К бывшему вагнеровцу пришли полицейские после мятежа ЧВК
    Путин созвонился с эмиром Катара и обсудил пригожинский мятеж
    Генсек НАТО анонсировал новый пакет помощи Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.