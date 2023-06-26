Глава НАТО назвал мятеж Пригожина внутренним делом России

Reuters: глава НАТО Столтенберг назвал мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Военный мятеж ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует агентство Reuters.

«События, произошедшие в выходные, — это внутреннее российское дело», — сказал глава Североатлантического альянса, подчеркнув особую важность дальнейшей военной поддержки Украины в свете последних событий.

Столтенберг также отметил, что произошедший мятеж ЧВК «Вагнер» свидетельствует о «большой стратегической ошибке», допущенной президентом России Владимиром Путиным.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.