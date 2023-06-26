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15:09, 26 июня 2023Экономика

Нефть назвали незаменимой

Глава ОПЕК: мировой спрос на нефть к 2045 году вырастет до 110 млн баррелей в день

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировой спрос на нефть вырастет до 110 миллионов баррелей в день к 2045 году. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль-Гайс на конференции Energy Asia, его слова приводит CNBC.

«Нефть незаменима в обозримом будущем», — отметил глава организации, добавив, что через 20 лет на нефть по-прежнему будет приходится 29 процентов энергетического баланса. Такой прогноз ОПЕК противоречит ожиданиям Международного энергетического агентства (МЭА), которое предрекло замедление годового роста спроса с 2,4 миллиона баррелей в день в 2023 году до 400 тысяч баррелей в день в 2028 году.

Аль-Гайс добавил, что недостаточный объем инвестиций в нефтяную промышленность лишь поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергетических систем и приведет к« энергетическому хаосу». По его мнению, миру понадобится больше нефти, так как до 2030 года еще полмиллиона человек по всему миру переедут в города на фоне роста мировой экономики.

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При этом генеральный секретарь ОПЕК признал, что возобновляемые источники энергии в будущем будут играть все большую роль и отметил, что некоторые страны-члены организации «уже вкладывают значительные средства» в эту отрасль. «Газовые гидроэлектростанции, ядерный водород и биотопливо будут развиваться. Но очевидно, что нефть останется неотъемлемой частью энергетической системы», — добавил он. По его словам, общий мировой спрос на энергоносители увеличится на 23 процента к 2045 году.

Ранее сообщалось, что Россия в начале июня нарастила переработку нефти до максимума с апреля. На неделе, которая закончилась 14 июня, переработка на российских предприятиях увеличилась примерно на 26,4 тысячи тонн в сутки по сравнению с показателями неделей ранее, составив 748,8 тысячи тонн в сутки. В аналитической компании Kpler объяснили восстановление производства на НПЗ сезонным фактором.

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