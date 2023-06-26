Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 26 июня 2023Мир

Глава НАТО опроверг возможность применения Россией ядерного оружия

Генсек НАТО Столтенберг: в альянсе не видят возможным применение ядерного оружия Россией

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В НАТО не видят возможным перспективу применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Мы следим за ситуацией в Белоруссии, где Россия разместила ядерное оружие, что мы осуждаем как безответственный шаг, но не видим никаких признаков того, что Россия намерена его применить», — сказал глава НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что размещение Москвой ядерного оружия в Белоруссии никак не повлияет на оказание военной помощи Киеву. «Эта поддержка будет продолжаться так долго, как потребуется», — добавил он.

16 июня во время выступления на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия со стороны Москвы возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности государства, независимости и суверенитету. В то же время он отметил, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием из-за мятежа. Почему его дело не закрыли вопреки заявлениям Пескова?
    Оксана Самойлова в бикини раскрыла свой вес
    Отказавшаяся от бритья волос блогерша показала тело и удивила подписчиков
    «Вкусно — и точка» повысила цены
    Баста сообщил об отмене концертов в двух городах России
    Пушилин рассказал о перспективах взятия Марьинки
    Стало известно о возможном вывозе мощей из Киево-Печерской лавры в Европу
    К бывшему вагнеровцу пришли полицейские после мятежа ЧВК
    Путин созвонился с эмиром Катара и обсудил пригожинский мятеж
    Генсек НАТО анонсировал новый пакет помощи Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.