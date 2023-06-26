Глава НАТО опроверг возможность применения Россией ядерного оружия

Генсек НАТО Столтенберг: в альянсе не видят возможным применение ядерного оружия Россией

В НАТО не видят возможным перспективу применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Мы следим за ситуацией в Белоруссии, где Россия разместила ядерное оружие, что мы осуждаем как безответственный шаг, но не видим никаких признаков того, что Россия намерена его применить», — сказал глава НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что размещение Москвой ядерного оружия в Белоруссии никак не повлияет на оказание военной помощи Киеву. «Эта поддержка будет продолжаться так долго, как потребуется», — добавил он.

16 июня во время выступления на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия со стороны Москвы возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности государства, независимости и суверенитету. В то же время он отметил, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.