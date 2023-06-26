Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:22, 26 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали рецепт полезной окрошки

Диетолог Соломатина: окрошка будет полезнее, если готовить ее на кефире с куриной грудкой

Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Окрошка будет полезнее, если немного изменить ее рецепт, рассказала диетолог Елена Соломатина. Улучшенный рецепт летнего супа она назвала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Окрошку, по ее словам, нужно готовить на тане или кефире вместо кваса. «Туда единственное — нужно положить побольше зелени и овощей, поменьше мяса. Убрать колбасу, заменить ее на куриную грудку», — назвала альтернативу популярному вредному ингредиенту Соломатина.

Материалы по теме:
Секрет приготовления вкусной окрошки. Как правильно приготовить окрошку на квасе или кефире?
Секрет приготовления вкусной окрошки.Как правильно приготовить окрошку на квасе или кефире?
9 июня 2023
Без кефира и кваса. Россияне делятся самыми дикими рецептами окрошки. В ход идут березовый сок и авокадо
Без кефира и кваса.Россияне делятся самыми дикими рецептами окрошки. В ход идут березовый сок и авокадо
12 июня 2023

Ранее диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, нужно ли регулярно есть на обед горячие супы. Он отметил, что есть страны, в которых люди вообще не едят супы, но при этом на здоровье не жалуются.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
    Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА
    ЕС расширит обучение солдат для ВСУ
    Россиянам перечислили самые опасные краски для волос
    Россиянам назвали рецепт полезной окрошки
    Европейская страна задумала отказаться от российского газа
    Названы районы Москвы с максимальным ростом объема предложений первичного жилья
    Функция обнаружения ДТП в iPhone отреагировала на танцы
    Россиянин исчез на экзотическом курорте при загадочных обстоятельствах
    Мировые цены на пшеницу рекордно выросли
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.