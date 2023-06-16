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16:37, 16 июня 2023Из жизни

Врач оценил необходимость есть суп на обед каждый день

Диетолог Жиляев рассказал, нужно ли есть горячие супы каждый день для здоровья

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, нужно ли регулярно есть на обед горячие супы. В беседе с «Лентой.ру» врач оценил необходимость их ежедневного употребления и отметил случаи, когда без первого не обойтись.

По словам врача, многие люди уверены, что употреблять горячие жидкие блюда каждый день полезно для желудка и кишечника. Однако он отметил, что есть страны, в которых люди вообще не едят супы, но при этом на здоровье не жалуются.

«Если съесть блюдо, приготовленное из ингредиентов для супа, но без жидкости, то можно получить то же количество питательных веществ, что и из супа, — объяснил Жиляев. — Однако мы не берем в расчет костные бульоны, которые варятся долго и содержат дополнительные питательные вещества».

Врач подчеркнул, что пищеварительная система человека прекрасно справляется с твердой пищей, а постоянное употребление супов — это больше сложившаяся традиция. Он призвал не заставлять себя есть супы, если они не нравятся, так как отказ от них не навредит организму.

При этом в некоторых ситуациях супы полезны. Например, тем, кто борется с лишним весом. Суп занимает больший объем в желудке за счет воды и при этом содержит меньше калорий, чем то же количество каши с мясом. То есть человек быстрее насытится первым блюдом, при этом употребив меньше калорий, если суп нежирный

Виктор Жиляевдиетолог, эндокринолог
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Жидкую пищу также рекомендуют людям при восстановлении после операции или травмы пищеварительного тракта или при лечении дисфагии (проблемы с глотанием), добавил диетолог. Однако некоторые супы могут повышать кислотность желудка (на крепком мясном или рыбном бульоне) и противопоказаны при гастрите и язве.

«Есть жидкие горячие блюда необязательно. Но они могут стать отличным вариантом питания, когда вы больны или выздоравливаете после болезни», — резюмировал Жиляев.

Ранее диетолог Кристина Плотникова назвала полезные летние холодные супы. Она отметила, что классические свекольник и окрошка — отличные варианты для утоления голода в жару, а также предложила несколько необычных рецептов.

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    Вера Владзиевская
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