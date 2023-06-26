В Омске сторонника «Легиона "Свобода России"» арестовали за диверсию на железной дороге

Центральный районный суд Омска арестовал сторонника запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он будет находиться в СИЗО до 3 августа.

По данным следствия, мужчина по указанию неустановленного куратора поджег оборудование, обеспечивающее безопасность движения поездов.

Как сообщалось ранее, диверсия была совершена ночью 4 июня возле перегона Московка — Сыропятское. Проезжающий мимо машинист грузового поезда заметил возгорание и доложил об увиденном в экстренные службы.

Прибывшие на место силовики нашли на месте две пустые бутылки со следами горючего. Также они увидели, что кто-то поджег два релейных шкафа. После этого начался поиск злоумышленника.