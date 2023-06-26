Сторонника «Легиона "Свобода России"» арестовали за диверсию
Центральный районный суд Омска арестовал сторонника запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Он будет находиться в СИЗО до 3 августа.
По данным следствия, мужчина по указанию неустановленного куратора поджег оборудование, обеспечивающее безопасность движения поездов.
Как сообщалось ранее, диверсия была совершена ночью 4 июня возле перегона Московка — Сыропятское. Проезжающий мимо машинист грузового поезда заметил возгорание и доложил об увиденном в экстренные службы.
Прибывшие на место силовики нашли на месте две пустые бутылки со следами горючего. Также они увидели, что кто-то поджег два релейных шкафа. После этого начался поиск злоумышленника.