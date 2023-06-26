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09:33, 26 июня 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 24 рейса

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

В трех главных аэропортах Москвы утром 26 июня задержали и отменили 24 рейса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Домодедово произошла отмена трех рейсов и задержка пяти рейсов. Во Внуково отменили один рейс, но задержали шесть вылетов, а в Шереметьево с опозданием отправились пять самолетов. О причинах массовой задержки рейсов в столичных авиагаванях не уточняется.

23 июня в Москве также задержали более 20 рейсов. В Домодедово перенесли вылеты семи лайнеров, три авиарейса отменили. В Шереметьево задержали два вылета, а во Внуково перенесли четыре рейса.

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    Марк Успенский
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