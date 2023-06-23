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14:46, 23 июня 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 23 июня отменили и задержали 23 рейса

Фото: Mario Scheibl / Unsplash

В трех московских аэропортах 23 июня произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в столичном Домодедово перенесли вылеты семи воздушных судов, три авиарейса отменили. В Шереметьево задержали вылеты двух пассажирских лайнеров. Во Внуково перенесли четыре рейса, семь — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее летевший в Чечню самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Москвы — Грозный.

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    Фариза Бацазова
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