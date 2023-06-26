Части регионов России предрекли опасную погоду

Синоптик Вильфанд: опасная погода ожидается в Воронежской, Липецкой и Орловской областях

Опасные и неблагоприятные погодные явления прогнозируются 26 июня в некоторых регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Сильный дождь с грозой ожидается завтра в Калининградской области, а также на юге Центрального федерального округа: в Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской областях.

«Сильный дождь 27 июня и в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Калмыкии — там даже усиление ветра до 25 метров в секунду. Это опасно», — поделился синоптик.

Неблагоприятная погода с дождем, крупным градом и усилением ветра до 25 метров в секунду, по его словам, также ожидается в Челябинской области. Не обойдется без сильных осадков и на юге Сибирского федерального округа: в Омской и Иркутской областях.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал дождливую погоду в Москве в середине текущей недели.

