Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Москве

Синоптик Вильфанд спрогнозировал дождливую погоду в Москве

Погода в течение недели в Москве будет неоднородной, не обойдется без дождей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, 26 июня станет самым теплым днем недели. Так, жителей столицы ожидает солнце, 25-27 градусов тепла и никаких осадков. Ночь на вторник тоже будет теплой — в пределах 13-15 градусов, в центре Москвы столбик термометра достигнет даже 16-18 градусов. Комфортная летняя погода ожидается и во вторник, 27 июня — температура в этот день достигнет 23-25 градусов.

Кстати говоря, во вторник циркуляция такова, что заток холодных воздушных масс через Поволжье будет идти на юг европейской России, и на юге Московской области температура будет ниже — около 20 градусов. Необычная ситуация Роман Вильфанд синоптик

Во второй половине среды, 28 июня, в Москву придут кратковременные дожди, увеличится облачность, температура будет в районе 21-23 градусов.

Четверг, 29 июня, станет наиболее холодным днем на этой неделе, и осадки станут более заметными. «Будет дождливая погода, облачность плотная, есть условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 12 метров в секунду, температура будет — от 18 до 22 градусов», — сказал синоптик.

В пятницу, 30 июня, тоже будет облачно, но интенсивность осадков существенно уменьшится. Выходные пройдут без дождей. Термометр в субботу и воскресенье покажет 21-26 градусов.

Ранее россиянам дали советы по спасению от жары в квартире. В частности, рекомендовано дважды в день мыть полы холодной водой.

