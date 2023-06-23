Россиянам дали советы по спасению от жары в квартире

NEWS.ru: для спасения от жары в квартире мойте полы холодной водой дважды в день

Для спасения от жары в квартире можно мыть полы холодной водой дважды в день. Этот и другие советы о том, как справиться с такой погодой, россиянам дало издание NEWS.ru.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие недели будет стоять жаркая малооблачная погода, а температура поднимется до 30 градусов Цельсия. Жара создает серьезную нагрузку для организма — провоцирует головокружение и тепловые удары, приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Чтобы уберечься от жары в квартире, специалисты рекомендуют соблюдать два главных правила — помешать проникновению в помещение солнечного тепла и максимально снизить нагрев жилья изнутри. Защититься от проникновения солнечного тепла можно, если установить на окнах жалюзи с металлизированными светоотражающим покрытием, а также приклеивать на них специальную солнцезащитную пленку или пищевую фольгу с помощью малярного скотча. Эксперты также посоветовали выключить систему обогрева полов и убрать теплые текстильные изделия (ковры, шерстяные покрывала), а также заменить темные шторы из ворсистой ткани на более светлые модели из плотного хлопка или льна. Для поглощения тепловой энергии можно повесить на веревке балкона одеяло из верблюжьей шерсти или кашемира либо оставить сушиться теплые изделия.

Для защиты от жары до захода солнца следует держать закрытыми и зашторивать окна и балконные двери и вместо этого использовать вентиляторы. Если комнаты в квартире выходят на разные стороны света, то помещения, в окна которых светит солнце, нужно изолировать от остальной части жилья — в таком случае при открывании межкомнатных дверей в более «горячие» комнаты будет поступать прохладный воздух.

Дополнительно понизить температуру в доме удастся, если мыть полы утром и вечером холодной водой, устанавливать миски и тазики со льдом, протирать мебель влажной тканью, развешивать смоченные холодной водой простыни и полотенца, распылять влагу пульверизатором и протирать мебель влажной тканью. В качестве помощников также выступят такие электронные девайсы, как пароочиститель, пылесос с функцией влажной уборки и увлажнитель воздуха. Кроме того, впустить прохладный воздух из холла поможет открытие входной двери.

Немаловажным пунктом является и приготовление еды в жару. Эксперты рекомендуют отказаться от еды длительного приготовления и по возможности питаться холодными блюдами — окрошкой, свекольником, тартаром, суши и салатами. Для приготовления горячего лучше всего использовать микроволновку или мультиварку. В случае, если появилась необходимость воспользоваться плитой, следует включить вытяжку и плотно закрыть кухонную дверь.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко назвал пожилых людей с заболеваниями сердца наиболее уязвимой категорией лиц перед жарой. Он отметил, что они в силу возраста чаще молодых страдают ишемической болезнью сердца, когда миокард не получает достаточного количества кислорода.