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17:19, 26 июня 2023Бывший СССР

Российские военные поблагодарили Порошенко за гуманитарную помощь

«РВ»: российские военные смогли захватить машины с гуманитарной помощью от Порошенко

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие поблагодарили экс-президента Украины Петра Порошенко за «предоставленную» гуманитарную помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По словам российских военных, два внедорожника везли гуманитарную помощь от бывшего президента военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но, как утверждают россияне, авто «свернули не туда», а их водители оказались в плену.

В результате российским военным достались два пикапа, два квадрокоптера, а также ручки, кепки и прочая брендированная продукция от Порошенко.

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Они предложили экс-президенту баллотироваться в наместники палаточного лагеря во Львове по завершении специальной военной операции и пообещали поддержать его.

Ранее Минобороны России сообщило, что восемь украинских солдат сдались в плен на краснолиманском направлении. Еще один военнослужащий ВСУ попал в плен на купянском направлении.

Также появились несколько видеозаписей с рассказами украинских военнопленных. Они пожаловались на поведение командиров и отсутствие военной подготовки.

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    Александр Слабиев
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