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02:24, 26 июня 2023Мир

В Германии объяснили отсутствие страны в коалиции поставщиков F-16 Украине

Глава Минобороны ФРГ: Германия не вошла в «коалицию истребителей» из-за отсутствия F-16

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не имеет возможности отправить Киеву истребители F-16, так как не располагает ими. Слова министра приводит журнал Der Spiegel.

«Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16», — отметил он.

Как пишет издание, ВВС ФРГ имеют в распоряжении истребители Eurofighter и Tornado. Однако власти уже несколько раз крайне сдержанно реагировали на запросы об их поставках Киеву.

«Тут мы не в первых рядах», — объяснил Писториус.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что после поставок военной помощи Украине в Германии осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. В связи с этим министр планирует масштабные закупки боеприпасов бундесвера.

Немецкие СМИ при этом указали, что в ближайшие годы страна планирует нарастить запасы боеприпасов калибра 155 мм до 230 тысяч единиц, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

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    Марина Совина
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