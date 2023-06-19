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22:12, 19 июня 2023Мир

В Германии рассказали о резком сокращении числа боеприпасов

Der Spiegel: в ФРГ осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

После поставок военной помощи Украине в Германии осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. В связи с этим министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует масштабные закупки боеприпасов бундесвера, пишет издание Der Spiegel.

Как указывают журналисты, в ближайшие годы страна планирует нарастить запасы 155 мм боеприпасов до 230 тысяч единиц, чтобы соответствовать стандартам НАТО. В соответствии с ними государство должно располагать достаточными запасами для 30 дней интенсивного боя.

Ранее сообщалось, что Германия хочет закупить более 100 танков Leopard 2, чтобы компенсировать переданную Украине технику. Сумма заказа может достичь 3,2 миллиарда долларов.

Еще в начале января Борис Писториус заявил, что немецкой армии необходимо компенсировать оружие, включая танки, которые страна передала Киеву. Он также указал, что в краткосрочной перспективе Германия не в состоянии покрыть потребности своей армии.

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    Марина Совина
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