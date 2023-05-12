Германия захотела купить более 100 танков Leopard 2

Bloomberg: Германия планирует заказать танки Leopard 2 на сумму до 3,2 млрд долларов

Германия хочет закупить более 100 танков Leopard 2, чтобы компенсировать переданную Украине технику. Сумма заказа может достичь 3,2 миллиарда долларов, о таких планах узнал Bloomberg.

По данным источников, в настоящий момент Германия готова заказать 18 основных боевых танков Leopard 2 для замены единиц, отправленных Киеву. При этом в будущем Берлин может заказать еще 105 единиц общей стоимостью около 3,2 миллиарда долларов. Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит первоначальный заказ на 18 танков стоимостью около 525 миллионов евро (примерно 572 миллиона долларов) в конце этого месяца.

Представитель Министерства обороны Германии подтвердила, что правительство ведет активные переговоры о покупке 18 танков Leopard. Вместе с тем она отказалась комментировать финансовые детали заказа, заявив, что переговоры все еще продолжаются.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкой армии необходимо компенсировать оружие, включая танки, которые страна передала Украине. Он также указал, что в краткосрочной перспективе Германия не в состоянии покрыть потребности своей армии, так как специального оборонного фонда страны в размере 100 миллиардов евро для этого уже недостаточно.