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10:10, 26 июня 2023Бывший СССР

На Украине призвали НАТО принять решение о вступлении страны в альянс

Вице-премьер Украины Стефанишина призвала НАТО принять решение о вступлении Киева в альянс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле страны-члены Североатлантического альянса должны принять политическое решение о вступлении Украины в блок. К этому их призвала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции республики Ольга Стефанишина, передает «РБК-Украина».

По ее мнению, саммит альянса «не может быть успешным или значимым без политической ясности относительно членства Украины в НАТО». Она указала на то, что для приглашения страны к вступлению «нет никаких политических или юридических ограничений», посетовав при этом на отсутствие у Киева ясности по поводу сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе.

Помимо этого, Стефанишина также назвала неуместным обсуждение временных рамок присоединения Украины к НАТО — до завершения боевых действий в республике или позднее.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг исключил вступление Киева в НАТО во время конфликта, подчеркнув, что для Украины двери туда остаются открытыми, а все члены блока будут готовы принять ее после завершения боевых действий в стране.

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    Георгий Нестеров
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