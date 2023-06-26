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15:43, 26 июня 2023Среда обитания

В российском городе поливальная машина провалилась под землю

В Новосибирске поливальная машина провалилась колесом под асфальт

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске поливальная машина частично провалилась под землю недалеко от здания городской администрации. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Инцидент произошел в понедельник, 26 июня. На фото, сделанном очевидцем события, можно увидеть, как колесо автомобиля провалилось под асфальт. В мэрии Новосибирска изданию сообщили, что под автомобилем коммунальных служб, поливавшим улицы города, обрушился телекоммуникационный колодец.

«Там была трещина в перекрытии плиты этого колодца. Там не только тротуарное покрытие, там, самое главное, плита, перекрытие колодца», — отметил представитель администрации.

В результате инцидента пострадавших нет. Представитель администрации добавил, что на следующий день тротуар и плиту колодца должны будут отремонтировать.

В мае стало известно о том, что в Кургане машина провалилась в дыру в асфальте. В результате происшествия жители 11 домов лишились холодной воды.

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    Полина Кислицына
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