Россиянам назвали вопросы к продавцу перед покупкой квартиры

РИА Новости: перед покупкой квартиры нужно спросить, находится ли собственник в стране

Перед приобретением квартиры нужно спросить, находится ли продавец объекта в России. Вопросы, которые должен задать покупатель, назвали эксперты в сфере недвижимости, сообщает РИА Новости.

Специалисты отметили, что в последнее время увеличилось число собственников, которые продают свои квартиры по доверенности, так как находятся не в России. В таком случае покупателю стоит заранее узнать, будет ли владелец присутствовать на сделке. В случае подписания документов через доверенное лицо необходимо уточнить, кем удостоверен документ: российским нотариусом, нотариусом другой страны или российским консулом.

«Проверять такие доверенности непросто. Нужно более тщательно относиться к тому, на кого сделана доверенность и где она сделана. И главный вопрос: каким образом будут передаваться продавцу денежные средства», — уточнили в агентстве «Миэль».

К тому же у продавца нужно узнать, готов ли он открыть свои персональные данные в ЕГРН. Если он согласится, то можно сделать вывод, что он ничего не скрывает.

Ранее юрист Елена Кудерко посоветовала перед покупкой квартиры изучить не только документы, но и задать продавцам несколько неочевидных вопросов. Можно попросить владельца показать свидетельство о заключении или расторжении брака, чтобы понимать, есть ли права на объект у нынешнего или бывшего супруга продавца.