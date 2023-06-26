Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:23, 26 июня 2023Среда обитания

Россиянам назвали вопросы к продавцу перед покупкой квартиры

РИА Новости: перед покупкой квартиры нужно спросить, находится ли собственник в стране

Фото: РИА Новости

Перед приобретением квартиры нужно спросить, находится ли продавец объекта в России. Вопросы, которые должен задать покупатель, назвали эксперты в сфере недвижимости, сообщает РИА Новости.

Специалисты отметили, что в последнее время увеличилось число собственников, которые продают свои квартиры по доверенности, так как находятся не в России. В таком случае покупателю стоит заранее узнать, будет ли владелец присутствовать на сделке. В случае подписания документов через доверенное лицо необходимо уточнить, кем удостоверен документ: российским нотариусом, нотариусом другой страны или российским консулом.

«Проверять такие доверенности непросто. Нужно более тщательно относиться к тому, на кого сделана доверенность и где она сделана. И главный вопрос: каким образом будут передаваться продавцу денежные средства», — уточнили в агентстве «Миэль».

К тому же у продавца нужно узнать, готов ли он открыть свои персональные данные в ЕГРН. Если он согласится, то можно сделать вывод, что он ничего не скрывает.

Ранее юрист Елена Кудерко посоветовала перед покупкой квартиры изучить не только документы, но и задать продавцам несколько неочевидных вопросов. Можно попросить владельца показать свидетельство о заключении или расторжении брака, чтобы понимать, есть ли права на объект у нынешнего или бывшего супруга продавца.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
    Ким Кардашьян опубликовала пост и разозлила бастующих сценаристов
    Объявленная в розыск за 20 нападений на людей обезьяна оказалась за решеткой
    Стало известно о назначении нового главы «Укроборонпрома»
    Россиянина с осколком в груди отказались оперировать и захотели вернуть на СВО
    Победительница «Пацанок» раскрыла судьбу участниц шоу после съемок
    ФСБ задержала двух россиян за сотрудничество со спецслужбами Украины
    Американцы отказались считать Байдена и Трампа своим будущим президентом
    В США восхитились российским «Преступником»
    Зависимая от филлеров блогерша показала внешность «куклы Братц»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.