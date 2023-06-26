Работавшим в выходной москвичам разъяснили перспективы двойной оплаты

Юрист Имранова: работающие в выходной понедельник москвичи не получат двойную оплату

Москвичи, работающие в выходной понедельник, 26 июня, не получат двойную зарплату. О режиме работы после объявления выходного из-за ситуации с мятежом со стороны ЧВК «Вагнер» рассказала РИА Новости ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова.

«Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе», — разъяснила юрист. Чтобы определить режим работы в этот день, работодателям нужно руководствоваться разъяснениями, опубликованными Минтрудом во время пандемии коронавируса, а также собственными нормативными актами.

Она также отметила, что, согласно нормативным документам, не работающим в этот день москвичам зарплату нужно сохранить. Например, такие указания даются в документе «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».

В субботу в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и введенным в Москве режимом КТО мэр Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. После разрешения ситуации власти города не стали отменять выходной. Мэрия также сообщила, что режим рабочего времени в этот день определит работодатель.