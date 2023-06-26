Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:00, 26 июня 2023Моя страна

В горах Северной Осетии прошел концерт по случаю юбилея Рахманинова

В Куртатинском ущелье Северной Осетии прошел концерт в честь юбилея Рахманинова

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В горах Северной Осетии прошел концерт хоровой музыки по случаю празднования 150-летия со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Мероприятие в честь юбилея композитора прошло у стен Аланского Свято-Успенского мужского монастыря близ поселка Верхний Фиагдон в Куртатинском ущелье. Перед зрителями выступили артисты театра оперы и балета филиала Мариинского театра в республике.

Так, хор исполнил сочинение «Всенощное бдение» Рахманинова, которое считается одним из самых значимых произведений русской духовной музыки. Дирижером выступил лауреат международных конкурсов Рустам Сагдиев.

«Исполнение рахманиновского шедевра под открытым небом на фоне живописной панорамы гор и величественной архитектуры монастыря придало особое звучание этому масштабному произведению», — подчеркнули в пресс-службе североосетинского филиала Мариинки.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Российские войска нанесли групповой удар по складам западного вооружения ВСУ
    Российские компании резко увеличили объемы экспорта. Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
    Сотни тысяч американцев остались без электричества
    В России создали работающие на водке космические двигатели
    Дробь в голове нашли у российского подростка после госпитализации с отравлением
    Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили
    Стало известно о новой попытке ФРГ снабдить Украину снарядами
    Минобороны России сообщило о 19 сбитых украинских беспилотниках за сутки
    Описан способ защиты от американского беспилотника «Жнец»
    Костомаров показал видео тренировки с протезами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.