В горах Северной Осетии прошел концерт по случаю юбилея Рахманинова

В Куртатинском ущелье Северной Осетии прошел концерт в честь юбилея Рахманинова

В горах Северной Осетии прошел концерт хоровой музыки по случаю празднования 150-летия со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Мероприятие в честь юбилея композитора прошло у стен Аланского Свято-Успенского мужского монастыря близ поселка Верхний Фиагдон в Куртатинском ущелье. Перед зрителями выступили артисты театра оперы и балета филиала Мариинского театра в республике.

Так, хор исполнил сочинение «Всенощное бдение» Рахманинова, которое считается одним из самых значимых произведений русской духовной музыки. Дирижером выступил лауреат международных конкурсов Рустам Сагдиев.

«Исполнение рахманиновского шедевра под открытым небом на фоне живописной панорамы гор и величественной архитектуры монастыря придало особое звучание этому масштабному произведению», — подчеркнули в пресс-службе североосетинского филиала Мариинки.

