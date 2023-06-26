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20:52, 26 июня 2023Путешествия

Российский пилот рассказал о запрете на ссоры с женой перед рейсами

Российский пилот рассказал, что перед рейсами ему запрещено ссориться с женой и выпивать

Фото: Caleb Woods / Unsplash

Пилот российской авиакомпании рассказал, что ему и его коллегам перед рейсами запрещено выпивать, мало спать и ссориться с женами. Об этом он сообщил порталу «Страсти» на условиях анонимности.

Также, по его словам, пилотам одного воздушного судна накануне вылета рекомендуется употреблять разную пищу, чтобы в случае отравления неприятные последствия коснулись лишь одного из них. Кроме того, перед каждым рейсом авиаторы проходят медицинский осмотр: врач проверяет не только их физическое здоровье, но и моральное состояние.

«Ты можешь быть здоров, как марафонец, но если у тебя проблема над плечами, то это может быть опасно для всех, кто с тобой сталкивается по работе: от заправщиков до пассажиров», — заключил собеседник издания.

Ранее анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс. На его взгляд, большинство путешественников, которые прибывают в аэропорт вовремя, начинают слушать музыку или подкасты в наушниках, чтобы скоротать время, — из-за этого они рискуют не услышать объявление о посадке.

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    Зарина Дзагоева
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