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15:45, 26 июня 2023Забота о себе

Лекарство от облысения нашли в волосатых родинках

Биолог Максим Пликус: содержащаяся в волосатых родинках молекула может помочь от облысения

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Молекула, содержащаяся в волосатых родинках, может помочь от облысения, рассказал биолог Максим Пликус. В беседе с Insider он прокомментировал результаты исследования группы ученых под его руководством в Университете Калифорнии.

По словам Пликуса, в таких родинках ученые нашли молекулу вещества остеопонтина, которое раньше не связывали со стимуляцией роста волос. «Не нужно изобретать никаких новых веществ. У природы уже все есть», — уверен он.

Пилкус полагает, что остеопонтин можно будет вводить в скальп лысеющих женщин и мужчин с помощью инъекций, чтобы разбудить их спящие волосяные фолликулы. Лекарство от облысения, уточняет ученый, уже было проверено на мышах. Этим летом, добавил он, начнутся клинические испытания на людях.

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    Александра Лисица
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