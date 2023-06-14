Врач предупредила о риске остаться без волос после модной процедуры

Трихолог Бедаева предупредила, что при кератиновом выпрямлении волосы могут выпадать

При частом кератиновом выпрямлении волосы могут выпадать, предупредила дерматовенеролог и трихолог Татьяна Бедаева. Главный врач сети Esthetic Clinic рассказала «Ленте.ру» о рисках остаться без волос после модной процедуры.

Кератин заполняет структуру волоса изнутри, тем самым уменьшает его ломкость и улучшает объем, объяснила Бедаева. При соблюдении технологии процедура дает хорошо заметный визуальный эффект: волосы блестят, выглядят гладкими и ухоженными. Однако каждая десятая пациентка после выпрямления волос обращается к врачу за их восстановлением, добавила трихолог.

По ее словам, во время процедуры выпрямления мастер должен избегать попадания кератина на кожу головы, так как он вызывает раздражение, шелушение и зуд.

Кератин не подходит пористым осветленным и поврежденным волосам, продолжила трихолог. Процедуру проводят при высокой температуре, поэтому, например, пористый волос блондинки может просто сломаться.

Она предупредила, что при нарушении технологии выпрямления клиент может остаться без волос. Это может случиться, если проводить процедуру слишком часто. «Повторять кератиновое выпрямление можно не чаще, чем раз в полгода. В противном случае волосы становятся тяжелыми и ломаются», — подчеркнула Бедаева.

После процедуры на две недели необходимо отказаться от укладок с феном. Затем спустя еще две недели нужно избегать окрашивания, осветления волос Татьяна Бедаева трихолог, дерматолог

Также трихолог добавила, что постоянное использование кератина может вызвать аллергию. В первую очередь, по ее словам, от нее страдают мастера, однако аллергия может возникнуть и у клиентов, которые прибегают к процедуре регулярно.

Она назвала ламинирование волос хорошей альтернативой кератиновому выпрямлению. По ее мнению, эта процедура меньше травмирует волосы за счет аминокислот. Ламинирование не заполняет волосы изнутри, но при этом придает волосам мягкость и плотность в среднем на два-три месяца, заключила врач.

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