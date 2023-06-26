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14:21, 26 июня 2023Среда обитания

Оценена опасность воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

Роспотребнадзор: вода в Черном море осталась безопасной после прорыва ГЭС

Фото: Reuters

Ситуация в Черном море после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) остается стабильной. О безопасности местной воды заявил Роспотребнадзор, соответствующая оценка опубликована на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что ситуация остается на постоянном контроле службы. В зоне ЧС работает мобильная лаборатория Роспотребнадзора. С момента происшествия эксперты собрали 580 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта.

Ведомство проводит комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, чтобы снизить риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений. Качество воды в Черном море контролируется особенно тщательно, замеры регулярно проводятся в четырех контрольных точках.

Ранее сообщалось об успешной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Почти 60 процентов домов освободили от воды после происшествия.

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    Александра Качан
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