Оценена опасность воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

Роспотребнадзор: вода в Черном море осталась безопасной после прорыва ГЭС

Ситуация в Черном море после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) остается стабильной. О безопасности местной воды заявил Роспотребнадзор, соответствующая оценка опубликована на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что ситуация остается на постоянном контроле службы. В зоне ЧС работает мобильная лаборатория Роспотребнадзора. С момента происшествия эксперты собрали 580 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта.

Ведомство проводит комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, чтобы снизить риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений. Качество воды в Черном море контролируется особенно тщательно, замеры регулярно проводятся в четырех контрольных точках.

Ранее сообщалось об успешной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Почти 60 процентов домов освободили от воды после происшествия.