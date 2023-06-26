В США прокомментировали планы отсрочить санкции против ЧВК «Вагнер»

Представитель Госдепа Миллер не подтвердил планы США отсрочить санкции против ЧВК Вагнер

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что Вашингтон решил отсрочить введение новых санкций против частной военной компании «Вагнер» на фоне последних событий в России. Об этом передает РИА Новости.

На брифинге Миллеру задали вопрос, есть ли у США планы отсрочить санкции против «Вагнера». Он не подтвердил эту информацию и сказал «нет». Представитель Госдепа добавил, что США не анонсируют заранее введение ограничений, поскольку объявляют их в тот момент, когда они, по мнению Вашингтона, достигнут максимального эффекта.

Ранее The Wall Street Journal написала, что в США решили отложить введение новых санкций против «Вагнера». «Вашингтон не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он принимает чью-либо сторону в этом вопросе», — объяснил источник WSJ, близкий к ситуации.