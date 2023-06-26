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22:07, 26 июня 2023Мир

В США прокомментировали планы отсрочить санкции против ЧВК «Вагнер»

Представитель Госдепа Миллер не подтвердил планы США отсрочить санкции против ЧВК Вагнер

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что Вашингтон решил отсрочить введение новых санкций против частной военной компании «Вагнер» на фоне последних событий в России. Об этом передает РИА Новости.

На брифинге Миллеру задали вопрос, есть ли у США планы отсрочить санкции против «Вагнера». Он не подтвердил эту информацию и сказал «нет». Представитель Госдепа добавил, что США не анонсируют заранее введение ограничений, поскольку объявляют их в тот момент, когда они, по мнению Вашингтона, достигнут максимального эффекта.

Ранее The Wall Street Journal написала, что в США решили отложить введение новых санкций против «Вагнера». «Вашингтон не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он принимает чью-либо сторону в этом вопросе», — объяснил источник WSJ, близкий к ситуации.

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    Марина Совина
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