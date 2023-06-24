В США решили отложить введение новых санкций против «Вагнера»

WSJ: Госдеп США решил отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер»

Соединенные Штаты намерены отложить введение новых санкций в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Как стало известно изданию, Госдепартамент США хотел ввести очередной пакет санкций в отношении компании в связи с ее действиями в Африке 27 июня. Однако принятие данных мер было решено отложить на фоне сложившейся ситуации в России.

«Вашингтон не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он принимает чью-либо сторону в этом вопросе», — заявил источник WSJ, знакомый с вопросом. При этом собеседники издания выразили опасения, что отсрочка может сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет неминуемое наказание.