В Башкирии стартовал международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» стартовал в Уфе 26 июня

В столице Башкортостана в понедельник, 26 июня, стартовал международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Как уточняет «Башинформ», праздник объединяет культуры двух дружественных стран — России и Белоруссии.

В агентстве указали, что праздник проходит в рамках Х форума регионов двух государств.

В первый день фестиваля зрителей порадуют музыкой советского и российского кинематографа. Готовясь ко встрече с гостями и жителями города, организаторы обновили оформление сцены, на которой выступят вокальные коллективы «Премьер», «Фэста», «Эхо Уфы», новый творческий проект «Голоса», солисты Башкирской оперы, Башкирской государственной филармонии, мастера искусств Башкортостана.

Отмечается, что организатором культурного события стал Минкульт республики.

Ранее сообщалось, что в Бурятии прошел первый международный гастрофестиваль.