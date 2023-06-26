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08:47, 26 июня 2023Мир

Депутат ЕП заявил о невозможности Украины победить на поле боя

Депутат ЕП Синчич: никакое вооружение не поможет Украине победить на поле боя

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что Украина не сможет победить на поле боя, несмотря на многочисленные поставки западного вооружения. Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями».

Комментируя предложение ЕК о финансовом резерве для Украины в размере 50 миллиардов евро, Синчич, заявил, что эта инициатива бессмысленна.

«Украина не может победить на поле боя, и никакое новое вооружение и экипировка ничего не изменят, кроме эскалации и роста количества смертей с обеих сторон», — высказался он.

По словам евродепутата, большинство стран ЕС поддержат это предложение, но «после провала контрнаступления Украины Брюссель проведет переоценку своей политики».

В беседе с изданием Синчич также заявил, что ЕС и НАТО не станут отправлять на Украину своих военных. По его мнению, войска и армии Североатлантического альянса слабы и не имеют достаточного количества техники.

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    Марина Совина
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