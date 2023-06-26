В ЕП заявили о невозможности победы Украины над Россией

Депутат ЕП Синчич: Украина не сможет одержать победу на поле боя с любым западным оружием

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич в беседе с «Известиями» заявил, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, какое бы оружие Запад не отправлял Киеву.

«Даже F-16 — техника 40-летней давности, и она не представляет угрозы российским воздушным силам. Кроме того, пилотов для управления ими нет. Это безумие», — отметил он.

По его словам, Европейский союз (ЕС) и НАТО не станут отправлять на Украину своих военных. Он заявил, что войска и армии Североатлантического альянса слабы и не имеют достаточного количества техники.

«Однако вмешательство Польши — более серьезная возможность, но, вероятно, не для борьбы с российскими силами, а для захвата западных областей Украины», — сказал Синчич.

По мнению депутата, когда контрнаступление ВСУ провалится, Брюсселю придется пересмотреть свою политику. «Если за этим последует успешное российское наступление, судьба [конфликта] будет решена», — сказал он.

В мае бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора признать неспособность его страны одержать победу в противостоянии с Россией. По его словам, американские власти не стремятся к мирному разрешению конфликта, предпочитая поощрять украинского лидера в его провокациях.

