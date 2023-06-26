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13:29, 26 июня 2023Экономика

У Мосбиржи возникли проблемы с аналогом доллара

«Ведомости»: у Мосбиржи возникли проблемы с запуском торгов валютной парой дирхам/рубль

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мосбиржа пока не может запустить торги парой дирхам/рубль из-за непредвиденных проблем с контрагентом и жесткой позиции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом со ссылкой четырех собеседников в брокерах из топ-20 и одного в крупной управляющей компании пишут «Ведомости».

Один из источников издания говорит, что в планах остается запуск торгов в течение двух-трех месяцев, но другие указывают, что решение возникших трудностей пока не найдено. Банк, через который предполагали проводить сделки, утратил лицензию и начал закрывать подразделение — регулятор ОАЭ объяснил свое решение санкционными рисками.

Дирхам для российских инвесторов мог бы стать аналогом американского доллара, к курсу которого он жестко привязан. Это обстоятельство автоматически делает его менее уязвимым к колебанию курсов. Также он лишен опасности девальвации и является свободно конвертируемой валютой — обоих преимуществ не имеет, к примеру, юань.

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Директор по инвестициям «Локо инвеста» Дмитрий Полевой предположил, что дирхам будет интересен в качестве транзитной валюты для вывода капитала из России. Однако он добавил, что между Россией и ОАЭ слишком низкий торговый оборот, что может послужить препятствием популярности валюты. В этом смысле доллар, евро и юань по-прежнему более актуальны.

Отдельные российские банки предоставляют услуги перевода и обмена дирхамов, но комиссия достаточно высока, а также имеются ограничения по сумме перевода сверху и снизу.

Ранее сообщалось, что с апреля Мосбиржа начала торги фьючерсными контрактами на пары российского рубля с дирхамом и индийской рупией. Такие инструменты позволяют застраховать риск значительного изменения курсов валют. Вместе с тем аналитики указывают, что вместо пары рубля и дирхама можно точно так же вложиться в пару рубль/доллар, а рупия сама по себе нестабильная валюта.

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    Платон Щукин
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