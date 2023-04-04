Россиянам предложили новые валюты взамен долларов и евро

Мосбиржа с 4 апреля начала торги фьючерсами на пару рубля с дирхамами и рупиями

Во вторник, 4 апреля, Мосбиржа начала торги фьючерсными контрактами на пары российского рубля с дирхамом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и индийской рупией. Эксперты считают обе валюты интересными для инвестиций, но не уверены, что те будут пользоваться популярностью, пишут «Ведомости».

Один лот фьючерса на дирхам составит тысячу единиц (более 20 тысяч рублей в соответствии с текущим курсом), на рупию — 10 тысяч единиц (порядка 9,5 тысячи рублей).

Контракты будут исполняться в соответствии со значением официального курса Центробанка за единицу иностранной валюты, который был установлен в тот же день с округлением до минимального шага. Клиенты смогут купить инструмент с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года, а также в марте 2024 года.

Такие контракты на валютные пары используются для страхования рисков от значительного изменения курсов валют, они призваны заменить традиционные вложения в доллары и евро.

При этом эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов обращает внимание, что дирхам и рупия по природе своей разные валюты. Первый привязан к доллару США, то есть покупка инструмента, связанного с ним, аналогична вложению в доллар. А вот рупия — валюта развивающейся страны, то есть гораздо более рискованная.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин считает дирхам удобной альтернативой доллару, так как перспектив отхода ОАЭ от привязки к американской валюте нет. Проблемой может стать только его низкая ликвидность, ведь платежи в дирхамах в Россию поступают редко. Впрочем, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Олег Сыроваткин указывает, что таким же образом можно купить фьючерс на пару доллар/рубль.

Что касается рупии, то, по мнению аналитика «Финама» Андрей Маслов, она может подойти инвесторам для рискованных стратегий. Эксперты также не исключают, что рупия может занять ту же нишу, что китайский юань. Однако Прокудин напоминает, что в России нет индийских бумаг, и вкладывать рупии пока некуда, что снижает интерес к валюте.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что на замену доллару и евро могут прийти юань и дирхам, а также ряд других валют «более мелких рынков».