Глава Минфина рассказал о потере доверия к доллару

Глава Минфина Силуанов: Россия потеряла доверие к доллару и евро как к расчетным единицам

Россия потеряла доверие к доллару как расчетной единице и не может считать его надежным инструментом, сказал глава Минфина Антон Силуанов в подкасте Первого канала. Выдержки из заявлений министра цитирует ТАСС.

По его словам, «доллар, евро, фунты и так далее» считались ключевыми расчетными единицами, но ситуация показала, что «это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить». «Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — добавил он.

В мае министр уже называл доллар и евро «токсичными фантиками», сходную оценку он неоднократно давал и в других выступлениях, как и иные представители власти. После начала военных действий на Украине страны Запада заблокировали валютные активы российского Центрального банка в рамках санкций против Москвы.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев, в свою очередь, говорил, что на замену доллару и евро могут прийти китайский юань и дирхам (валюта ОАЭ), а также ряд других валют «более мелких рынков». Юани начали использовать при возвращении к операциям купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации Минфином механизма бюджетного правила. В начале года ведомство объявляло, что в период с 13 января по 6 февраля будет продавать юани, чтобы компенсировать потери бюджета — 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, которые не поступят по итогам января.