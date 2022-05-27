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Силуанов назвал доллары и евро «токсичными фантиками»

Министр финансов Силуанов назвал доллары и евро «токсичными фантиками»

Фото: Abdurrahman Antakyali / Globallookpress.com

Министр финансов Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета, назвал доллар и евро «токсичными фантиками». Его слова приводит РИА Новости.

«Зачем она нужна, эта валюта? То есть, мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?» — отметил Силуанов.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа европейскими странами в рубли. Позднее была обнародована схема, по которой планируется производить оплату. Она предполагает открытие покупателями газа двух счетов в Газпромбанке: рублевого и в евро. Оплата будет производиться в евро, после чего банк будет приобретать рубли на внутреннем рынке и зачислять их на рублевый счет покупателя газа.

Некоторые страны и компании уже отказались платить по такой схеме, сочтя ее нарушением контракта. В ответ «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию.

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Платон Щукин
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