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14:58, 26 июня 2023Мир

Стало известно о новой попытке ФРГ снабдить Украину снарядами

Spiegel: ФРГ планирует долгосрочно снабжать Украину боеприпасами за счет бюджета

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство ФРГ и министр обороны страны Борис Писториус планируют долгосрочно снабжать Украину 155-мм боеприпасами за счет оборонного бюджета бундесвера, соответствующий законопроект и контракт с концерном Rheinmetall уже представлен в бюджетном комитете бундестага, суммарное количество снарядов по контракту составит 333 тысячи. Об этом со ссылкой на источники сообщает Der Spiegel.

«Согласно конфиденциальным документам, первая партия из 20 тысяч снарядов для Украины на следующие два года уже согласована, расходы в размере 60 миллионов евро возьмет на себя федеральное правительство. Параллельно с этим бундесвер получит партию в размере 20 тысяч снарядов [для пополнения собственных запасов] к концу 2023 года», — говорится в публикации.

Сообщается, что состав заказа, рассчитанного до 2029 года, может быть изменен согласно потребностям правительства. Отдельно отмечается, что на данный момент на складах бундесвера есть лишь 20 тысяч артиллерийских снарядов, что не соответствует требованиям НАТО по коллективной обороне, согласно которым государство должно располагать достаточными запасами для 30 дней интенсивных боев. Планируется, что бундесвер увеличит свои запасы до 230 тысяч снарядов.

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    Виктория Кондратьева
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