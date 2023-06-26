Голый турист устроил погром в тайском отеле, применил огнетушитель и был пойман

Mirror: турист голым пробежался по отелю в тайском городе Паттайя и был арестован полицией

Голый британский турист устроил погром в отеле тайского города Паттайя и был пойман местной полицией. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что 26-летний мужчина разбросал мебель по своему номеру и напугал сотрудников гостиницы Centara Nova Hotel & Spa. Очевидцы заметили, как он пробежался по отелю в обнаженном виде. После этого постоялец вернулся в комнату и стал применять огнетушитель, разбрызгивая его содержимое по кровати.

Приехавшие на вызов полицейские выломали дверь его номера и обнаружили разбитые зеркала, чашки и тарелки. Они вынудили оказавшего сопротивление мужчину надеть шорты и проехать в участок. По словам правоохранителей, арестованный вел себя неадекватно. Предполагается, что он находился под воздействием алкоголя или наркотиков.

Ранее в Индонезии пьяный голый турист избил прохожего мотоциклом и пошел под суд. Ему может грозить до пяти лет заключения в тюрьме. Уточняется, что инцидент произошел в ультраконсервативной провинции Ачех на индонезийском острове Симелуэ.