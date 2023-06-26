Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:43, 26 июня 2023Путешествия

Голый турист устроил погром в тайском отеле, применил огнетушитель и был пойман

Mirror: турист голым пробежался по отелю в тайском городе Паттайя и был арестован полицией

Фото: The Mirror

Голый британский турист устроил погром в отеле тайского города Паттайя и был пойман местной полицией. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что 26-летний мужчина разбросал мебель по своему номеру и напугал сотрудников гостиницы Centara Nova Hotel & Spa. Очевидцы заметили, как он пробежался по отелю в обнаженном виде. После этого постоялец вернулся в комнату и стал применять огнетушитель, разбрызгивая его содержимое по кровати.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Приехавшие на вызов полицейские выломали дверь его номера и обнаружили разбитые зеркала, чашки и тарелки. Они вынудили оказавшего сопротивление мужчину надеть шорты и проехать в участок. По словам правоохранителей, арестованный вел себя неадекватно. Предполагается, что он находился под воздействием алкоголя или наркотиков.

Ранее в Индонезии пьяный голый турист избил прохожего мотоциклом и пошел под суд. Ему может грозить до пяти лет заключения в тюрьме. Уточняется, что инцидент произошел в ультраконсервативной провинции Ачех на индонезийском острове Симелуэ.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Великобритания оценила влияние ракет Storm Shadow на ход конфликта на Украине
    Американский разведчик спрогнозировал масштабное наступление России на фронте
    Стоматолог предупредил об ошибках при чистке зубов
    Варан прогулялся по улице в Москве и попал на видео
    Стало известно об опасениях «Реала» за трансфер Мбаппе
    Байден заявил о непричастности США и Запада к мятежу Пригожина
    После массовой драки в Москве задержали 24 мигранта
    Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение диверсий на «Северных потоках»
    Началась эвакуация животных из горящего в Ростове-на-Дну зоопарка
    Бритни Спирс снялась в откровенном наряде на пляже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.