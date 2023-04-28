Пьяный голый турист избил прохожего в Индонезии мотоциклом и пошел под суд

На острове Симелуэ в Индонезии пьяный турист избил прохожих и устроил беспорядки на улице

В Индонезии пьяный голый турист избил прохожего мотоциклом и пошел под суд. Ему может грозить до пяти лет заключения в тюрьме, сообщает Sydney Morning Herald.

Уточняется, что инцидент произошел в ультраконсервативной провинции Ачех на индонезийском острове Симелуэ. 23-летний Бодхи Мани Рисби-Джонс (Bodhi Mani Risby-Jones) остановился в местном отеле с другом, чтобы заняться серфингом. В один из дней отпуска он выпил бутылку водки, после чего раздетый вышел на улицу и начал устраивать беспорядки.

Очевидцы отмечают, что нарушителя пытались остановить сотрудники отеля, однако он ударил одного из них. Позже он сбил проезжавшего мимо мотоциклиста, а затем бросил на него его же транспортное средство. Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами, ему наложили 50 швов.

Узнавшие об этом местные жители чуть не подожгли отель, где остановился Рисби-Джонс, отмечает полиция. «Он бил почти всех, кого встречал на улице», — заявила одна из них.

В провинции Ачех соблюдаются исламские традиции, поэтому к правонарушителям могут применять наказание в виде публичной порки. Если же турист выберет меру пресечения согласно законодательству, ему будет грозить тюремный срок, отмечают в полиции.

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