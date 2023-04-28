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20:16, 28 апреля 2023Путешествия

Пьяный голый турист избил прохожего в Индонезии мотоциклом и пошел под суд

На острове Симелуэ в Индонезии пьяный турист избил прохожих и устроил беспорядки на улице
Bodhi Mani Risby-Jones

Bodhi Mani Risby-Jones. Фото: страница Bodhi Mani Risby-Jones в Facebook

В Индонезии пьяный голый турист избил прохожего мотоциклом и пошел под суд. Ему может грозить до пяти лет заключения в тюрьме, сообщает Sydney Morning Herald.

Уточняется, что инцидент произошел в ультраконсервативной провинции Ачех на индонезийском острове Симелуэ. 23-летний Бодхи Мани Рисби-Джонс (Bodhi Mani Risby-Jones) остановился в местном отеле с другом, чтобы заняться серфингом. В один из дней отпуска он выпил бутылку водки, после чего раздетый вышел на улицу и начал устраивать беспорядки.

Очевидцы отмечают, что нарушителя пытались остановить сотрудники отеля, однако он ударил одного из них. Позже он сбил проезжавшего мимо мотоциклиста, а затем бросил на него его же транспортное средство. Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами, ему наложили 50 швов.

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Узнавшие об этом местные жители чуть не подожгли отель, где остановился Рисби-Джонс, отмечает полиция. «Он бил почти всех, кого встречал на улице», — заявила одна из них.

В провинции Ачех соблюдаются исламские традиции, поэтому к правонарушителям могут применять наказание в виде публичной порки. Если же турист выберет меру пресечения согласно законодательству, ему будет грозить тюремный срок, отмечают в полиции.

Ранее стало известно, что российского туриста, оголившего ягодицы на священной горе Агунг, выдворят из Индонезии за нарушение норм морали. Блогера Юрия Чиликина, который снял штаны после восхождения на самый высокий вулкан на Бали, также занесут в черный список.

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Зарина Дзагоева
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