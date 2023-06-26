Россиянина арестовали за нападение с гарпуном на председателя СНТ

В Приморье мужчину арестовали за нападение с гарпуном на председателя СНТ и поджог соседа

В Приморском крае мужчину арестовали за нападение на соседа и председателя СНТ из-за того, что те заподозрили его в воровстве электроэнергии. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».

Увидев, что соседи вместе со специалистами стали откапывать кабель, мужчина возмутился и подошел к ним с самодельным огнеметом. Сельчане попытались усмирить его и забрать опасный предмет. Тогда фигурант выстрелил из огнемета в соседа, а затем из ружья для подводной охоты — в председателя садового товарищества. Гарпун пробил женщине шею, сейчас она уже прооперирована. Другого пострадавшего госпитализировали с 60 процентами ожогов тела.

Сын фигуранта рассказал журналистам, что его отца «довели».

«Полтора года назад отключили нелегально свет. Так называемая председатель терроризировала родителей. Год назад побили маму прям во дворе, отключили свет. Начались суды», — поделился мужчина.

Он добавил, что его отец серьезно заболел и жил на таблетках. Семья пользовалась генератором. Несмотря на это, председатель, по словам сына задержанного, требовала, чтобы родители платили взносы по ее тарифу. При этом ни мужчина, ни его жена не были членами СНТ.

В отношении нападавшего возбудили дело. Ему грозит до десяти лет колонии.