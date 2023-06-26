69-я параллель
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13:57, 26 июня 202369-я параллель

Глава российского региона объявил об уходе в тундру

Глава ЯНАО объявил об уходе в тундру, чтобы зарядиться энергией природы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов объявил в Telegram об уходе в тундру.

По словам главы российского региона, он пробудет там «пару дней». За это время Артюхов планирует посетить одну из семей, откочевавших к предгорьям Полярного Урала.

Глава ЯНАО рассказал, что раньше уже выезжал в тундру. Повторить прошлогодний опыт вынуждает необходимость «зарядиться энергией природы», добавил он. Также Артюхов собирается пообщаться со старейшинами. Он отметил, что это поможет понять, как улучшить жизнь северян.

Ранее Артюхов сообщил о намерении перечислить месячную зарплату на нужды военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции. Такое же решение приняли члены правительства ЯНАО.

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    Алан Босиков
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