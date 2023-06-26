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22:59, 26 июня 2023Мир

США заявили об отсутствии угрозы ЗАЭС со стороны России

Белый дом не видит угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны России

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не видят угрозы подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов, сообщает ТАСС.

«Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неминуема, но мы очень внимательно за этим наблюдаем», — заявил представитель американский администрации.

Он также добавил, что Соединенные Штаты имеют возможность осуществлять мониторинг радиационной обстановки вокруг ЗАЭС, однако не стал уточнять нынешнее состояние радиационного фона.

Ранее разведчик американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС. Он также напомнил, что «украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма», поэтому ВСУ после уничтожения плотины Каховской ГЭС, вероятно, будут стремиться устроить очередную гуманитарную катастрофу.

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    Марина Совина
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