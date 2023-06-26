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10:47, 26 июня 2023Мир

Американский разведчик обвинил Украину в попытке устроить ядерную катастрофу

Отставной американский разведчик обвинил ВСУ в попытке устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются устроить ядерную катастрофу на запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty разведчик американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«Украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — обвинил киевские власти военный.

Риттер также напомнил, что «украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма», поэтому ВСУ после уничтожения плотины Каховской ГЭС вероятно будут стремиться устроить очередную гуманитарную катастрофу. «Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно», — подчеркнул отставной разведчик.

Ранее Риттер предсказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления. По его словам, если Зеленский приедет в Вильнюс, имея на руках лишь погибших или сдавшихся в плен украинцев и уничтоженную технику, то создать видимость уже не удастся и придется признать поражение.

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    Глеб Бажуткин
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