Депутат ЕП Синчич: Украина не вступит в ЕС, так как не сможет одержать победу в конфликте

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич в беседе с «Известиями» оценил перспективы вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

По его словам, членами ЕС становятся, опираясь на политические, а не на юридические или экономические критерии. «Вступают тогда, когда вы согласны на политически обусловленные требования и соглашаетесь на шантаж, который Брюссель требует от вас», — сказал он. Депутат назвал Евросоюз «огромным американским проектом».

Синчич добавил, что еще до прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского страна была «слишком коррумпированной, чтобы соответствовать европейским судебным стандартам». Однако, по его словам, это не имеет никакого значения. «Свободы СМИ не существует. Как мы знаем, Зеленский запретил СМИ, какие хотел, а остальные поставил под жесткий контроль <...> Это дешевая политика», — заявил он.

По мнению депутата, Украина не войдет в состав Евросоюза до окончания конфликта. «Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать», — отметил Синчич.

Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон оценил вступление Украины в Европейский союз. В качестве причин, замедляющих в настоящее время принятие Украины в ЕС, дипломат назвал аграрный потенциал и численность населения страны. Он отметил, что вначале Евросоюзу необходима реформа финансовой системы.