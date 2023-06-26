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18:02, 26 июня 2023Бывший СССР

В МИД России назвали Украину международной террористической ячейкой

МИД России: Запад сделал из Украины международную террористическую ячейку

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Страны Запада сделали из Украины террористическую ячейку и взрастили в Киеве неонацистский режим, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России. Заявление внешнеполитического ведомства приводится на его официальном сайте.

«Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку», — говорится в заявлении по итогам заседания коллегии МИД.

Российские дипломаты также указали, что США и Великобритания взяли на себя роль поставщиков оружия и разведданных Киеву, которые Украина использует для нанесения ударов по мирным гражданам в России.

Ранее американская газета The New York Times заявила, что подготовленная оборона России сделала наступление Вооруженных сил Украины кровавой и изнурительной работой. Как рассказали украинские военнослужащие изданию, Российская армия заминировала поля, что осложняет продвижение техники Киева.

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