МИД России: Запад сделал из Украины международную террористическую ячейку

Страны Запада сделали из Украины террористическую ячейку и взрастили в Киеве неонацистский режим, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России. Заявление внешнеполитического ведомства приводится на его официальном сайте.

«Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку», — говорится в заявлении по итогам заседания коллегии МИД.

Российские дипломаты также указали, что США и Великобритания взяли на себя роль поставщиков оружия и разведданных Киеву, которые Украина использует для нанесения ударов по мирным гражданам в России.

Ранее американская газета The New York Times заявила, что подготовленная оборона России сделала наступление Вооруженных сил Украины кровавой и изнурительной работой. Как рассказали украинские военнослужащие изданию, Российская армия заминировала поля, что осложняет продвижение техники Киева.