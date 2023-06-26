Стало известно о назначении нового главы «Укроборонпрома»

Украинская правда: новым главой «Укроборонпрома» назначили Сметанина

Правительство Украины назначило новым главой «Укроборонпрома» (УОБ) Германа Сметанана — руководителя завода имени Малышева. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

В сообщении говорится, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед 31-летним Сметаниным три задачи: увеличить количество производства всего вооружения, почистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу оборонного сектора.

Со слов издания стало известно, что новый глава УОБ после университета устроился на работу в харьковское конструкторское бюро Морозова, далее работал на многих оборонных предприятиях. В 28 лет он стал директором Харьковского бронетанкового завода, а через короткое время — гендиректором завода имени Малышева.

Источники издания сообщают, что бывший глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев провалил ракетную программу. Он попросил главу государства о переводе на дипломатическую работу в одну из европейских стран, имеющую контракты с Киевом в сфере обороны, однако ответа еще не получил.

Ранее Зеленский указом снял с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима, который занимал эту должность с 20 февраля 2017 года. Причина увольнения на данный момент неизвестна.